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Altın fiyatları ne kadar oldu?

30.04.2020 09:48

Son güncelleme : 30.04.2020 09:48
Dünya Altın Konseyi`nin son raporuna göre, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleşen altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Dün 384 lira seviyelerinde günü tamamlayan gram altın bugün 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,522 liraya yükseldi.



DHA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin 1 Mayıs'ta başlayacak olan günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleşen altın fiyatlarında yükseliş de sürüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, tüm küresel petrol stok depolarının Haziran ortasına kadar dolmasını beklediğini açıkladı. IEA öngörülerine göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle, bu yıl küresel enerji talebinde yüzde 6.0 ile, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük düşüş gerçekleşecek.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına karşın küresel petrol piyasalarındaki volatilitenin Mayıs ayında da sürmesini beklediklerinin altını çizdi.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.14 artışla 25.93 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 8.97 artışla 16.88 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.54 artışla 15.38 dolar,

- altın, yüzde 0.40 artışla 1,719.65 dolar,

- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,

- platin, yüzde 0.21 artışla 781.87 dolar,

- paladyum yüzde 1.09 artışla 1,975.91 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,522 liraya yükseldi.




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Riyal 1,8472 1,8565 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 3,75  
Altın Gr. 385 385 2,09  
Cumhuriyet 2.467 2.525 12,50  
Tam 2.532 2.587 12,70  
Yarım 1.234 1.264 6,20  
Çeyrek 619 632 3,10  
Gümüş.Ons 15,27 15,32 -0,01  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 25,54 25,54 1,32  
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