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Altın fiyatları ne kadar oldu?

08.06.2020 10:19

Son güncelleme : 08.06.2020 17:52
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 369 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2.430 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 366,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 369 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2.430 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.694 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne  çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının  izleneceğini söyledi.





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Riyal 1,8045 1,8136 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 370 370 3,39  
Cumhuriyet 2.399 2.431 -16,70  
Tam 2.469 2.498 -21,00  
Yarım 1.205 1.219 -10,20  
Çeyrek 602 610 -5,20  
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