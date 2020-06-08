Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 369 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2.430 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
08.06.2020 10:19
Son güncelleme : 08.06.2020 17:52
AA
Cuma günü, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 366,9 liradan tamamladı.
Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 369 lira
seviyesinde seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın
609 lira, Cumhuriyet altını da 2.430 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.694 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
17:36109.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -631,54
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.375
17:366,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:367,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:36370,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,33
|Açılış
|: 370,13
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,40
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.821.388
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.766.254
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.873.870
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.310.958
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.015.981
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.226.000
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GYHOL
|25,04
|20.392.569
|% -4,43
|
|GARAN
|8,31
|1.169.476.253
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,75
|907.682.646
|% 6,71
|
|THYAO
|12,72
|638.049.716
|% 0,00
|
|ASELS
|31,78
|564.805.043
|% -0,31
|
|PETKM
|3,80
|513.906.580
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,75
|907.682.646
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,66
|512.666.210
|% 4,87
|
|GARAN
|8,31
|1.169.476.253
|% 0,24
|
|PETKM
|3,80
|513.906.580
|% 0,80
|
|IHLGM
|1,34
|152.749.370
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5920
|8,6351
|% 0,56
|
|Frank
|7,0732
|7,1158
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8045
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,70
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-21,00
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,20
|
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