Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 378 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
11.06.2020 13:41
Son güncelleme : 11.06.2020 13:41
AA
Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 378,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 378 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
621 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarıyla değer kazanarak 1.732 dolara çıktı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.735 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
13:26109.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -38,14
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:266,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,7996
En Düşük
6,7686
13:267,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:26378,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 378,47
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.329.717
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|137.933.897
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|126.384.104
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.585.054
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|6.435.809
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,42
|10.094.046
|% -6,58
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|EKGYO
|1,97
|889.970.380
|% 1,03
|
|ASELS
|32,50
|565.935.798
|% 0,93
|
|PETKM
|3,88
|480.888.922
|% 2,11
|
|GARAN
|8,10
|395.946.251
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,65
|378.126.763
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,97
|889.970.380
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,65
|378.126.763
|% 8,55
|
|TSKB
|1,21
|152.912.365
|% 1,68
|
|ODAS
|2,08
|257.925.095
|% 2,97
|
|PETKM
|3,88
|480.888.922
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5913
|8,6344
|% -0,19
|
|Frank
|7,1831
|7,2263
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8050
|1,8141
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-6,89
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.474
|-8,70
|
|Tam
|2.521
|2.542
|-8,80
|
|Yarım
|1.230
|1.241
|-2,40
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-1,18
|