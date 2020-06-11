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Altın fiyatları ne kadar oldu?

11.06.2020 13:41

Son güncelleme : 11.06.2020 13:41
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 378 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor.



AA

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 378,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 378 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarıyla değer kazanarak 1.732 dolara çıktı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışa  göre yüzde 0,2 azalışla 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının  ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin  takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750  doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının  izleneceğini bildirdi.




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Riyal 1,8050 1,8141 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -6,89  
Altın Gr. 378 378 -0,40  
Cumhuriyet 2.449 2.474 -8,70  
Tam 2.521 2.542 -8,80  
Yarım 1.230 1.241 -2,40  
Çeyrek 615 621 -1,60  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 -0,23  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 -0,04  
B. Petrol 40,55 40,55 -1,18  
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