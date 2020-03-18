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Altın fiyatları ne kadar oldu?

18.03.2020 09:19

Son güncelleme : 18.03.2020 13:08
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 310 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.107 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla  314,4 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.107 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.493 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen  adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade  etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik  planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağına yerleştiğini  kaydetti.

Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının  yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık  fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir  izleyebileceğini ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ve konut  başlangıçları verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.









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Riyal 1,7177 1,7264 % 1,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.498 1.499 -30,35  
Altın Gr. 310 310 -4,69  
Cumhuriyet 2.076 2.107 -10,00  
Tam 2.058 2.111 -17,59  
Yarım 995 1.021 -8,51  
Çeyrek 499 510 -4,26  
Gümüş.Ons 12,42 12,46 -0,18  
Gümüş Gr. 2,57 2,58 -0,02  
B. Petrol 27,69 27,69 -1,04  
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