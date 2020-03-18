Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 310 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.107 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
18.03.2020 09:19
Son güncelleme : 18.03.2020 13:08
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 314,4 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
511 lira, Cumhuriyet altını da 2.107 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.493 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.
Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.
Bugün Euro
Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
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|% 10,00
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|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
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|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
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|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,18
|481.606.236
|% 2,51
|
|ASELS
|22,28
|376.265.303
|% 1,36
|
|GARAN
|8,34
|321.816.830
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,12
|268.132.250
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,56
|154.004.827
|% -5,19
|
|ODAS
|1,22
|90.904.633
|% 3,39
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|YKBNK
|2,03
|136.187.892
|% -0,98
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|TSPOR
|2,56
|154.004.827
|% -5,19
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|THYAO
|8,18
|481.606.236
|% 2,51
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|IHLGM
|0,80
|41.321.573
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7606
|7,7995
|% 0,95
|
|Frank
|6,7229
|6,7634
|% 1,41
|
|Riyal
|1,7177
|1,7264
|% 1,15
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,35
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.058
|2.111
|-17,59
|
|Yarım
|995
|1.021
|-8,51
|
|Çeyrek
|499
|510
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|12,42
|12,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
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|B. Petrol
|27,69
|27,69
|-1,04
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