Altın fiyatları sert geriledi! İşte son durum













UZMANPARA

17 Şubat 2020 tarihinden bu yana her gün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son iki gün içerisinde sert geriledi. Gram altın fiyatı 326 TL seviyesinden 317 TL'ye gerilerken Cumhuriyet altını da 2.235 TL seviyesinden 2.193 TL seviyesine geriledi.

Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söylemişti.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etmişti.

1 MART ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 317,06 TL

Çeyrek altın: 532,90 TL

Yarım altın: 1.065,80 TL

Cumhuriyet altını: 2.193,00 TL