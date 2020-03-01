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Altın fiyatları sert geriledi! İşte son durum

01.03.2020 10:35

Son güncelleme : 01.03.2020 10:44
Çin`de koronavirüs salgını nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları geçtiğimiz hafta yönünü yukarı çevirmiş ve rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak bu durum çok fazla kalıcı olmadı ve altın fiyatları son 2 günde sert geriledi. Hafta başında 326 TL seviyesinde işlem gören gram altının fiyatı 317 TL`ye kadar geriledi. Çeyrek altın fiyatı ise 545 TL seviyelerinden 532 TL`ye kadar düştü. İşte altın piyasasında son durum!



UZMANPARA

17 Şubat 2020 tarihinden bu yana her gün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son iki gün içerisinde sert geriledi. Gram altın fiyatı 326 TL seviyesinden 317 TL'ye gerilerken Cumhuriyet altını da 2.235 TL seviyesinden 2.193 TL seviyesine geriledi.
 
Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söylemişti.
 
Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında  bulunduğunu ifade etmişti.
 
1 MART ALTIN FİYATLARI
 
Gram altın: 317,06 TL
 
Çeyrek altın: 532,90 TL
 
Yarım altın: 1.065,80 TL
 
Cumhuriyet altını: 2.193,00  TL
 





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Riyal 1,6556 1,6639 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 -58,74  
Altın Gr. 317 317 -9,16  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,58 16,62 -1,04  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,19  
B. Petrol 49,88 49,88 -1,85  
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