Corona virüs endişeleriyle, yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, gram altın fiyatı 330 TL`den 311 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın fiyatı ise 537 liradan 522 TL`ye düştü. Cumhuriyet altını ise 2,162 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında `corona virüs` etkisi! Sert düştü
15.03.2020 11:58
Son güncelleme : 15.03.2020 11:59
UZMANPARA
Covid-19 endişeleriyle, artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın
satmaları üzerine altın fiyatları
sert düştü. Hafta başında 330 TL
seviyesinde işlem gören gram altının fiyatı 311 TL seviyesine kadar geriledi. İşte 15 Mart güncel altın fiyatları...
15 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 311,14 TL
Çeyrek altın: 522,19 TL
Yarım altın: 1.044,38 TL
Cumhuriyet altını: 2.162,00 TL
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3388
En Düşük
6,2512
18:057,0467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0262
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05311,30
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -9,06
|Açılış
|: 311,14
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
306,30
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7879
|7,8269
|% -1,56
|
|Frank
|6,6160
|6,6559
|% -0,70
|
|Riyal
|1,6811
|1,6895
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.530
|1.530
|-46,62
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-9,22
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,72
|14,75
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|-0,22
|
|B. Petrol
|35,13
|35,13
|1,91
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS