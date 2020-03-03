Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 17.00 itibarıyla 318 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 520 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte rakamlar...
03.03.2020 09:08
Son güncelleme : 03.03.2020 17:27
AA
Dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 314,5 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 17.00 itibarıyla 318 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
520 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 1.603 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkilerini azaltmak için merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 318 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 317 bin 700 lira, en yüksek 320 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 318 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 746 bin 304,58 lira, işlem miktarı ise 2.321 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 754 milyon 38 bin 521,60 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.