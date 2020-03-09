Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 16.10 itibarıyla 330 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 539 lira, Cumhuriyet altını da 2.213 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum ne?
09.03.2020 10:05
Son güncelleme : 09.03.2020 17:39
AA
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar
kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 327,7 liradan tamamladı.
Bugüne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 16.10 itibarıyla 330 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
539 lira, Cumhuriyet altını da 2.213 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.683 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini, buna petrolde arz fazlasının artacağına dair risklerin de eklenmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliminin belirginleştiğini söyledi.
Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.
ALTININ KİLOGRAMI 329 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 329 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 326 bin 800 lira, en yüksek 331 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 329 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 566 milyon 364 bin 387,24 lira, işlem miktarı ise 1.732 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 583 milyon 759 bin 478,37 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.