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Altın güne kaç liradan başladı?

26.03.2020 09:21

Son güncelleme : 26.03.2020 09:21
Küresel piyasalar teşviklerle pozitif seyrini sürdürürken, yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları bugün güne kaç liradan başladı? İşte güncel altın fiyatları...



Gram altın dün günü 333 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan tamamladı.

Bugün güne 333 liradan başlayan gram altın saat 08.55 itibarıyla 332 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise 1.600 dolarda dengelendi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak dün de pozitif seyretmesini sağladı.

Fed ve ekonomi yönetiminin desteklerine karşın Kovid-19 salgını ABD ve  Avrupa'da yayılarak tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı  açıklamada, ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde  etkileyebilecek Kovid-19 salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu  bildirdi.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 2,39 ve S&P 500 endeksi  yüzde 1,15 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.

Bugün yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.




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Frank 6,6017 6,6415 % 0,93  
Riyal 1,7150 1,7236 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 333 333 -0,46  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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