Küresel piyasalar teşviklerle pozitif seyrini sürdürürken, yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları bugün güne kaç liradan başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Altın güne kaç liradan başladı?
26.03.2020 09:21
Son güncelleme : 26.03.2020 09:21
Gram altın
dün günü 333 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan tamamladı.
Bugün güne 333 liradan başlayan gram altın saat 08.55 itibarıyla 332 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise 1.600 dolarda dengelendi.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil
alım programını başlatmasının ardından Beyaz
Saray ve Kongre'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak dün de pozitif seyretmesini sağladı.
Fed ve ekonomi yönetiminin desteklerine karşın Kovid-19 salgını ABD ve Avrupa'da yayılarak tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı açıklamada, ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde etkileyebilecek Kovid-19 salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 2,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.
Bugün yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0516
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4673
En Düşük
6,4061
18:057,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0770
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0617
En Düşük
6,9707
18:05332,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,91
|Açılış
|: 332,89
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
334,66
En Düşük
331,60
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6360
|7,6743
|% 0,40
|
|Frank
|6,6017
|6,6415
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7150
|1,7236
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|