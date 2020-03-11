Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.05 itibarıyla 329 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 537 lira, Cumhuriyet altını da 2.209 liradan satılıyor.
Altın ne kadar oldu? İşte son durum...
11.03.2020 09:32
Son güncelleme : 11.03.2020 12:38
AA
Dün, dolar
kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 326,5 liradan tamamladı.
Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.05 itibarıyla 329 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
537 lira, Cumhuriyet altını da 2.209 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.658 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sürpriz bir şekilde politika faizinde 50 baz puanlık indirime gittiğini belirten analistler, merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini ifade etti.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira
bandının öne çıktığını belirtti.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
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|Açılış
|: 100.416
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|Önceki Kapanış
|: 101.063
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En Düşük
100.200
12:226,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 6,1640
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|: 6,1430
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 326,58
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329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|126.601.283
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.123.545
|% 19,79
|
|DEVA
|9,90
|80.701.813
|% 19,42
|
|SELEC
|7,28
|41.369.551
|% 18,37
|
|ECZYT
|10,72
|47.377.081
|% 16,65
|
|OYAYO
|4,78
|583.332
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.503.704
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,80
|442.818.526
|% -0,39
|
|THYAO
|10,09
|323.917.888
|% 1,20
|
|GARAN
|9,48
|165.861.249
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,40
|140.686.635
|% -7,76
|
|ECILC
|3,99
|126.601.283
|% 19,82
|
|ODAS
|1,69
|109.166.360
|% -1,74
|
|IHLGM
|1,18
|72.404.677
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,97
|52.871.634
|% -3,00
|
|YKBNK
|2,31
|108.822.658
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,29
|57.171.505
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9490
|7,9888
|% 0,27
|
|Frank
|6,5601
|6,5997
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6374
|1,6457
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,38
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|14,80
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|7,16
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,82
|36,82
|-0,40
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