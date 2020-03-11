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Altın ne kadar oldu? İşte son durum...

11.03.2020 09:32

Son güncelleme : 11.03.2020 12:38
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.05 itibarıyla 329 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 537 lira, Cumhuriyet altını da 2.209 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5  azalışla 326,5 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.05 itibarıyla 329 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 537 lira, Cumhuriyet altını da 2.209 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.658 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk  iştahının gerilediğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sürpriz bir şekilde politika  faizinde 50 baz puanlık indirime gittiğini belirten analistler, merkez  bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye  devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640  doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.659 9,38  
Altın Gr. 329 329 2,63  
Cumhuriyet 2.176 2.209 15,00  
Tam 2.170 2.224 14,80  
Yarım 1.049 1.076 7,16  
Çeyrek 526 538 3,58  
Gümüş.Ons 16,99 17,01 0,11  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,03  
B. Petrol 36,82 36,82 -0,40  
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