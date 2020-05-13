Stratejist Cüneyt Paksoy milliyet.com.tr canlı yayınında Mahmut Ekinci`nin sorularını yanıtladı. Altının güvenli liman olduğunu hatırlatan Paksoy, "Böyle bir ortamda altın hep yukarı doğru hareket eden bir emtia. Bu hafta ve sonrası için ise ons altın yukarı yönlü devam edebilir. Bugüne kadar altına yatırım yapanlar kazandı. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılmaya devam edilmeli." dedi.
Mahmut Ekinci
Altın yatırımı olanlar dikkat! Stratejist Cüneyt Paksoy uyardı
13.05.2020 13:06
Son güncelleme : 13.05.2020 13:09
Stratejist Cüneyt Paksoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Normallerin dışında bir dünyada bulunuyoruz hem ekonomik hemde sosyal açıdan. Sahadaki atılacak adımlar çok önemli. Doların aşağı gelememesinin sebebi; piyasa virüsü ortadan kalktığını görmek istiyor. Diğer gelişen ülkelere nazaran TL'nin değer kaybı sınırlı.
Atılan bu adımlara rağmen dolar
endeksi hala yüksek kalıyor. Sahadaki atılacak adımlar çok önemli. Dolar endeksi 100 sevilerinde. 100 seviyeleri psikolojik seviye.
Basılan onca para finans içinde kaldı.Merkez Bankaları sınırsız ve limitsiz adım atıyorlar. FED daha önce hiç böyle adımlar atmadı. 2008 yılından sonra ilk kez bir şey oldu. Kamu da devreye girdi.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?
Böyle bir ortamda altın
hep yukarı doğru hareket eden bir emtia. Bu hafta ve sonrası için ise ons altın yukarı yönlü devam edebilir. Gram altında 350-380 bandı alım için düşünülebilir. Bugüne kadar altına yatırım yapanlar kazandı. Geri çekilmeler altım fırsatı olarak kullanılmaya devam edilmeli. Hem yatırım amaçlı hem defansif amaçlı...
PETROL FİYATLARINDA SÜREÇ NE YÖNDE İLERLER?
Arz- talep dengesi oluşmadığı sürece ne kadar baskılarsanız baskılayın fiyat aşağı yönlü baskı içinde kalıyor. Petrol fiyatlarının şoka girmemesi için 20-40 dolar arasında tutmak gerekir ancak bu zaman alacak gibi gözüküyor. Jeopolitik risk kartını bile çektiler sırf petrolü ayakta tutmak için ama olmadı.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA DAHA AŞAĞI BİR RAKAM GÖRÜLÜR MÜ?
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye için pozitif. Enflasyon için cari denge
için olumlu bir durum. Süreç normalleşince an itibarıyla şu an iki tane şey çok önemli. Reel sektörü üretim tarafında tutmak istihdamı yüksek seviyede tutmak.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMLERİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Türkiye yükselişi sağlamak için faizi belli düzeyde tutmak gerekiyor. Merkez kendisine verilen manevra alanını kullanarak 20 seviyesinden aşağı geriledi. Merkez Bankası bundan sonraki dönemde global ölçekte durum ne ona bağlı olarak yeni adımlar gelecek."
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