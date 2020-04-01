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Altın yeni günde kaç lira oldu?

01.04.2020 09:56

Son güncelleme : 01.04.2020 09:56
Yeni günde gram altın 341 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan işlem görüyor.



DHA

Doların uluslararası düzeyde güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları, güvenli limana yönelişin etkisiyle hafif yükselse de 1,600 doların altında kaldı.

Petrol fiyatları da, ABD ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde gerçekleşen artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlığın, talepteki sert daralmaya karşın, arz fazlası endişelerini artırmasıyla geriledi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.85 düşerek 25.44 dolar, ABD hafif ham petrolü 0.15 artışla 20.20 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.11 artışla 14.00 dolardan,

- altın, yüzde 0.75 artışla 1,589.21 dolardan,

- bakır, yüzde 3.65 artışla 4,930.00 dolardan,

- platin, yüzde 0.04 artışla 721.79 dolardan,

- paladyum yüzde 1.66 düşüşle 2,300.71 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 341 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 10,20  
Altın Gr. 339 339 3,07  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,95 13,99 0,00  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 25,39 25,39 -0,96  
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