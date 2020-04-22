Son dönemde yükseliş trendi içerisinde olan ve rekor seviyeyi gören gram altın 382 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.487 liradan satılıyor.
Altın yeni günde ne kadar oldu?
22.04.2020 09:03
Son güncelleme : 22.04.2020 11:06
Yatırım araçları arasında güvenli bir liman olarak görülen altın, geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkmıştı.
Dün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 377 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın
617 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyordu.
Bugün ise gram altın 382 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.487 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.694 dolar
seviyelerinde.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
PİYASALAR TCMB'NİN FAİZ KARARINA ODAKLANDI
Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
10:5098.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 955,54
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.578
En Düşük
97.897
10:506,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
10:507,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
10:50380,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,76
|Açılış
|: 381,32
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
381,32
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|84,70
|121.036
|% 10,00
|
|RTALB
|13,91
|2.090.242
|% 9,96
|
|BIZIM
|14,79
|40.039.903
|% 9,96
|
|TKURU
|8,52
|81.622
|% 9,94
|
|EKIZ
|6,09
|334.530
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,45
|1.593.320
|% -6,50
|
|EUYO
|1,64
|4.270.874
|% -6,29
|
|DOKTA
|27,90
|11.769.522
|% -4,12
|
|ANELE
|3,76
|5.832.437
|% -3,84
|
|GSRAY
|2,70
|155.989.052
|% 6,30
|
|ECILC
|4,74
|147.962.218
|% 1,94
|
|DOHOL
|1,87
|147.953.107
|% 8,72
|
|GARAN
|8,25
|118.899.553
|% 0,86
|
|DEVA
|12,76
|98.852.518
|% 6,87
|
|DOHOL
|1,87
|147.953.107
|% 8,72
|
|GSRAY
|2,70
|155.989.052
|% 6,30
|
|KARSN
|1,58
|78.240.446
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|67.204.852
|% 1,01
|
|BJKAS
|2,26
|71.248.458
|% 4,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5918
|8,6349
|% 0,50
|
|Frank
|7,1771
|7,2203
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8478
|1,8570
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|11,03
|
|Altın Gr.
|381
|381
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.500
|16,50
|
|Tam
|2.506
|2.565
|16,90
|
|Yarım
|1.221
|1.252
|8,20
|
|Çeyrek
|612
|626
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|17,73
|17,73
|-1,60
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:06TSPOR
Yüzde 9.17 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 695 adet işlem
-
11:05BIZIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 736, 061 adet işlem
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 858, 53 artarak (% 0.74 ) 116, 388
-
11:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PEKGY, EUYO
-
11:04XU100
Endeks 98, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 2, 165.00 milyon TL de