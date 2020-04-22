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Altın yeni günde ne kadar oldu?

22.04.2020 09:03

Son güncelleme : 22.04.2020 11:06
Son dönemde yükseliş trendi içerisinde olan ve rekor seviyeyi gören gram altın 382 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.487 liradan satılıyor.



Yatırım araçları arasında güvenli bir liman olarak görülen altın, geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkmıştı.

Dün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 377 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyordu.

Bugün ise gram altın 382 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.487 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.694 dolar seviyelerinde.

Analistler,  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

PİYASALAR TCMB'NİN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 11,03  
Altın Gr. 381 381 3,10  
Cumhuriyet 2.441 2.500 16,50  
Tam 2.506 2.565 16,90  
Yarım 1.221 1.252 8,20  
Çeyrek 612 626 4,10  
Gümüş.Ons 14,87 14,91 0,00  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 0,01  
B. Petrol 17,73 17,73 -1,60  
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