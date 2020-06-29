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Altın yeni haftada ne kadar oldu?

29.06.2020 09:28

Son güncelleme : 29.06.2020 10:47
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan  gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan  tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 389,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında,  1.770 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya  devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış  verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons  fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395  lira bandının izleneceğini kaydetti.






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -1,56  
Altın Gr. 390 390 -0,75  
Cumhuriyet 2.525 2.545 4,70  
Tam 2.599 2.611 4,80  
Yarım 1.262 1.277 2,30  
Çeyrek 631 640 1,20  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,04  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 40,43 40,43 -0,50  
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