Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.
Altın yeni haftada ne kadar oldu?
29.06.2020 09:28
Son güncelleme : 29.06.2020 10:47
AA
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 389,8 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.770 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
10:31115.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 337,84
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
10:316,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8577
En Düşük
6,8453
10:317,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7251
En Düşük
7,6775
10:31389,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,78
|Açılış
|: 389,90
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|4,76
|38.497.948
|% 9,93
|
|VKFYO
|2,97
|12.863.905
|% 8,79
|
|BJKAS
|2,69
|74.124.093
|% 7,60
|
|CELHA
|11,07
|4.102.095
|% 7,48
|
|GRNYO
|2,12
|18.733.410
|% 6,00
|
|MEGAP
|4,00
|55.584
|% -8,47
|
|MEGAP
|4,00
|55.584
|% -8,47
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,30
|4.014.506
|% -5,69
|
|ODAS
|2,46
|496.914.001
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|222.655.305
|% 2,12
|
|ISFIN
|4,19
|144.578.285
|% 0,48
|
|KARSN
|2,82
|138.053.888
|% 2,55
|
|TSPOR
|7,72
|127.518.375
|% -5,39
|
|ODAS
|2,46
|496.914.001
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|222.655.305
|% 2,12
|
|KARSN
|2,82
|138.053.888
|% 2,55
|
|ISFIN
|4,19
|144.578.285
|% 0,48
|
|ZOREN
|1,99
|64.037.999
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4467
|8,4890
|% 0,16
|
|Frank
|7,2033
|7,2467
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,56
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|4,70
|
|Tam
|2.599
|2.611
|4,80
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|2,30
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,50
|