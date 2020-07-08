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Altında yeni rekor!

08.07.2020 11:29

Son güncelleme : 08.07.2020 17:31
Altın fiyatları pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın rekor seviye olan 1.800 dolara yükseldi. İç piyasadaki dolar/TL hareketiyle de altının gram fiyatı 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.



Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, sert yükseldi. Ons altın son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyada artan corona virüs ikinci dalga beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki gerginlik altın fiyatlarını yukarı çekti. Altının ons fiyatı 1.800 dolar ile 2011 Eylül ayından bu tarafa en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL paritesine bağlı olarak ise altının gram fiyatı 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. Bu seviye gram altın için tarihi zirve olarak öne çıktı. Çeyrek altın 650 liradan, yarım altın 1.300 liradan ve tam altın 2.550 liradan satılıyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDA NE OLDU?

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Eğer ABD şirketlerine adil ve eşit bir temelde davranılmaz ise ABD ve Çin ekonomileri arasında bağlar kopabilir" demişti.

Amerikan uçak gemileri 6 yıl sonra ilk kez, Güney Çin Denizi’nde uçuş tatbikatına başlamıştı. Duruma tepki gösteren Çin’e karşı Pentagon, tatbikatın uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, seyirde bulunma hakkını savunmak için yapıldığını belirtmişti.

Bunu takiben de yabancı kaynaklarda ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı danışmanlarının Çin'i Hong Kong'un özgürlüklerini kısıtladığı gerekçesini göstererek, Hong Kong dolarının ABD dolarını çıpa olarak kullanmasını engelleyerek cezalandırmak istedikleri haberleri yer almıştı.




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Riyal 1,8240 1,8332 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 16,48  
Altın Gr. 400 400 3,66  
Cumhuriyet 2.587 2.609 24,90  
Tam 2.663 2.677 25,60  
Yarım 1.294 1.309 12,50  
Çeyrek 647 656 6,30  
Gümüş.Ons 18,63 18,65 0,38  
Gümüş Gr. 4,11 4,11 0,08  
B. Petrol 43,19 43,19 0,11  
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