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`Anlaşma, petrol fiyatlarını çökmekten kurtardı`

13.04.2020 13:18

Son güncelleme : 13.04.2020 13:34
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının “çökmekten” kurtulduğunu savundu.



AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC   adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grubun dün vardığı petrol üretim kısıntısı  anlaşmasını değerlendirdi.

Anlaşmanın petrol fiyatlarına destek sağlayacağını belirten Peskov,  “Anlaşma sayesinde petrol fiyatları çökmekten kurtuldu. Rusya’nın bütçe  gelirlerine nasıl bir katkı sağlayacak, şimdi bunun çeşitli hesaplamaları  yapılıyor.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump  arasında anlaşmaya dair yürütülen telefon diplomasini değerlendiren Peskov, “Bu  durum genel olarak Rusya-ABD ilişkilerine yansıtılabilir mi? Bugün için böyle bir  çıkarımı yapabilmek mümkün değil.” dedi.

Peskov, Putin ve Trump arasında yapılan görüşmelerde ABD’nin Rusya’ya  yönelik yaptırımlarının kaldırılmasının ise gündeme gelmediğini söyledi.

OPEC tarafından dün gece yapılan açıklamada, OPEC  üyesi ülkelerin  toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon  varil azaltacağı duyurulmuştu.   





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