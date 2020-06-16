Apple, Avrupa`da yeni bir şikayet ile karşı karşıya















Rakuten'in elektronik kitap okuyucu alanındaki bağlı ortaklığı Kobo, AB Komisyonu'na yaptığı şikayette, Apple'ın kendi ürünü Apple Books'u desteklerken, App Store üzerinden satılan e-kitaplardan yüzde 30 komisyon almasının rekabete aykırı olduğunu öne sürdü.



Kobo, Apple'ın yüzde 30 komisyonundan kaçınmak için müşterilerini e-kitap almak üzere uygulamadan internet sitesine gitmeye zorlamanın iş kaybına yol açtığını belirtti.



Spotify da Mart 2019'da Apple'nın uyguladığı komisyonların rakipleri için dezavantaj oluşturduğunu belirterek şikayette bulunmuştu.