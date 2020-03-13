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Apple Çin`deki mağazalarını açıyor

13.03.2020 09:13

Son güncelleme : 13.03.2020 09:13
Apple, Çin`deki tüm mağazalarını yeniden faaliyete geçirme kararı aldı.



Apple, Çin'de kendi markası ile faaliyet gösteren 42 mağazasının tamamını yeniden açma kararı aldı.

Apple, corona virüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı.

Mağazaların kapalı olmasının da etkisi ile Apple, Şubat ayında Çin'den yarım milyondan daha az iPhone sattı.




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