Aras Kargo`nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post`a geçiyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo`nun 900`e yakın da şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Aras Kargo Avusturyalıların oluyor
17.06.2020 08:48
Son güncelleme : 17.06.2020 08:48
REUTERS
Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıkladı.
Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.
Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.
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BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5587
|8,6016
|% -0,30
|
|Frank
|7,1670
|7,2102
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|1,10
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.483
|2,60
|
|Tam
|2.533
|2.552
|2,70
|
|Yarım
|1.234
|1.246
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,73
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