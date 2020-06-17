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Aras Kargo Avusturyalıların oluyor

17.06.2020 08:48

Son güncelleme : 17.06.2020 08:48
Aras Kargo`nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post`a geçiyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo`nun 900`e yakın da şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.



REUTERS

Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıkladı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.





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