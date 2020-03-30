ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam bedeli 51 milyon dolar ve 449 milyon lira olan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
ASELSAN, SSB arasında `JEMUS` 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı
30.03.2020 14:22
Son güncelleme : 30.03.2020 14:22
AA
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 50 milyon 715 bin ABD doları
ve 448 milyon 827 bin 750 Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
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