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Asya borsaları Çin hariç geriledi

25.06.2020 10:30

Son güncelleme : 25.06.2020 11:53
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında ABD'de vaka sayısında bir iyileşme kaydedilememesi ikinci dalgaya yönelik endişeleri artırdı. Bu durum pay piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirirken, küresel çaptaki negatif seyir bugün Asya borsalarına da taşındı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 azalarak 22.260 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,1 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 34.589 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 kayıpla 2.112 puanda seyrediyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.




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