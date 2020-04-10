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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

10.04.2020 09:47

Son güncelleme : 10.04.2020 09:47
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD'de corona virüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla  hükümet tarafından Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri ertelense de ABD Merkez  Bankası (Fed) 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı,  Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaştı.

Teşviklerin desteğiyle Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir  izlenirken, Çin'de yetkililerin dış ticaretin salgın nedeniyle belirsiz bir  zorlukla karşı karşıya olduğunu, firmaların yeni siparişlerinin risk altında  kaldığını belirtmesi ile Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Öte yandan Çin'de mart ayında yıllık araç satışları yüzde 43,3  gerilerken, söz konusu veri ocak-mart döneminde de yüzde 42,4 azaldı. Gelişmeler  sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,13 düşüşle 2.795,92  puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,79 artarak günü 19.498,50  puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,4  seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,09 yükselişle 1.856,14 puan,  Singapur'da STI endeksi yüzde 1,26 primle 2.571,32 puan ve Tayvan'da TWI endeksi  yüzde 0,38 kazançla 10.157,61 puan oldu.

Hindistan ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.





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