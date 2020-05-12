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Asya borsaları geriledi

12.05.2020 10:04

Son güncelleme : 12.05.2020 10:04
Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore`de küçük ama rahatsız edici yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin'de dün ülke genelinde 17 vaka tespit edildi. Böylece Vuhan'da  sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ilk vaka görülmüş oldu. Güney  Kore'de de son 24 saatte 35 yeni vakaya rastlanırken, bu rakam 9 Nisan'dan bu  yana en yüksek günlük artışa işaret etti.

Az da olsa vaka sayılarındaki bu artış, ekonomilerin yeniden  açılmasıyla Asya piyasalarında oluşan pozitif havanın dağılmasını beraberinde  getirdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde  0,3 değer kaybederek 2.885 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez  bankasının ihtiyaç duyduklarında tereddüt etmeden para politikasını daha da  gevşeteceğini belirterek, "Japonya ekonomisi ağır bir durumda kalacak. Fiyat  hareketleri zayıf olacak. Ekonomik görünüm oldukça belirsiz." ifadelerini  kullandı.

Kuroda'nın ek gevşeme sinyali vermesinin ardından Japonya'da Nikkei  225 endeksi yükselişe geçse de yatırımcı risk iştahındaki azalışın ve yendeki  güçlenmenin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Endeks, yüzde 0,1 azalarak günü  20.366 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6  seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 düşüşle 30.938 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 gerilemeyle 24.176 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 1.926 puanda seyrediyor.




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