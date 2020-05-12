Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore`de küçük ama rahatsız edici yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
12.05.2020 10:04
Son güncelleme : 12.05.2020 10:04
AA
Çin'de dün ülke genelinde 17 vaka tespit edildi. Böylece Vuhan'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ilk vaka görülmüş oldu. Güney Kore'de de son 24 saatte 35 yeni vakaya rastlanırken, bu rakam 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük artışa işaret etti.
Az da olsa vaka sayılarındaki bu artış, ekonomilerin yeniden açılmasıyla Asya piyasalarında oluşan pozitif havanın dağılmasını beraberinde getirdi.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybederek 2.885 puan oldu.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez bankasının ihtiyaç duyduklarında tereddüt etmeden para
politikasını daha da gevşeteceğini belirterek, "Japonya ekonomisi ağır bir durumda kalacak. Fiyat hareketleri zayıf olacak. Ekonomik görünüm oldukça belirsiz." ifadelerini kullandı.
Kuroda'nın ek gevşeme sinyali vermesinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükselişe geçse de yatırımcı risk iştahındaki azalışın ve yendeki güçlenmenin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Endeks, yüzde 0,1 azalarak günü 20.366 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 düşüşle 30.938 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 gerilemeyle 24.176 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 1.926 puanda seyrediyor.
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|2,82
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|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
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|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
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|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
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|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
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|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
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|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
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|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
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|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
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|KRDMD
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|610.034.746
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|IHLAS
|0,69
|110.287.347
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|YKBNK
|2,15
|322.489.590
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|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
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|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6471
|8,6905
|% -0,57
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|Frank
|7,2060
|7,2494
|% -0,44
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|Riyal
|1,8671
|1,8764
|% -0,57
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,55
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|Altın Gr.
|386
|386
|-0,11
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|Cumhuriyet
|2.480
|2.534
|-3,60
|
|Tam
|2.553
|2.600
|-3,70
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|Yarım
|1.246
|1.271
|-1,80
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|Çeyrek
|621
|636
|-0,90
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|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
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|B. Petrol
|29,82
|29,82
|0,19
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