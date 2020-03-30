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Asya borsaları geriledi

30.03.2020 10:23

Son güncelleme : 30.03.2020 10:23
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı dünya borsalarına yön veren temel faktör olarak kalmaya devam ederken, salgından etkilenen ve ölen kişi sayısının hız kesmemesi konuya ilişkin endişeleri artırıyor.

Salgın kapsamında dünya genelinde vaka sayısı 723 bini aşarken, hükümetlerce açıklanan teşvik paketinin piyasalara pozitif etkisi de sınırlı kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın  yüzde 0,95 azalarak 2.745,77 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,57 gerileyerek günü 19.084,97  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 108 sınırının  hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,06 düşüşle 28.902,36 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,74 kayıpla 23.309,53 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,04 azalışla 1.717,12 puanda seyrediyor.




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