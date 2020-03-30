Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
30.03.2020 10:23
Son güncelleme : 30.03.2020 10:23
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı dünya borsalarına yön veren temel faktör olarak kalmaya devam ederken, salgından etkilenen ve ölen kişi sayısının hız kesmemesi konuya ilişkin endişeleri artırıyor.
Salgın kapsamında dünya genelinde vaka sayısı 723 bini aşarken, hükümetlerce açıklanan teşvik paketinin piyasalara pozitif etkisi de sınırlı kaldı.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,95 azalarak 2.745,77 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,57 gerileyerek günü 19.084,97 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 108 sınırının hemen altında dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,06 düşüşle 28.902,36 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,74 kayıpla 23.309,53 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 azalışla 1.717,12 puanda seyrediyor.
10:0787.191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -934,02
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.129
En Düşük
86.815
10:076,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0711
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
10:077,2293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
10:07339,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,92
|Açılış
|: 339,98
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,30
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,36
|11.359
|% 9,68
|
|IZFAS
|1,52
|15.200
|% 9,35
|
|OSMEN
|7,10
|554
|% 9,23
|
|FRIGO
|9,19
|92.424
|% 8,63
|
|EDIP
|1,40
|211.610
|% 8,53
|
|GLRYH
|2,16
|149.714
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,10
|34.962.825
|% -9,96
|
|RTALB
|5,19
|156.966
|% -9,90
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|YUNSA
|7,94
|1.007.935
|% -6,81
|
|THYAO
|8,37
|42.813.316
|% -5,53
|
|SASA
|7,35
|41.560.823
|% 1,24
|
|PGSUS
|31,10
|34.962.825
|% -9,96
|
|GARAN
|7,83
|31.473.483
|% -0,63
|
|ECILC
|5,09
|31.046.870
|% 0,20
|
|IHLGM
|0,86
|9.419.056
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,13
|8.083.073
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,45
|2.868.831
|% -4,26
|
|ECILC
|5,09
|31.046.870
|% 0,20
|
|SASA
|7,35
|41.560.823
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0492
|8,0896
|% 0,60
|
|Frank
|6,8030
|6,8440
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7333
|1,7420
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.619
|-11,64
|
|Altın Gr.
|338
|339
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,95
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,92
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|-1,11
|
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