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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

22.06.2020 09:55

Son güncelleme : 22.06.2020 10:23
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Geçen hafta ABD ile Çin arasında artan jeopolitik gerilimin etkisiyle  dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, yeni hafta satış ağırlıklı bir  seyirle başladı.

Bugün Çin Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler  doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakmasının ardından Şanghay bileşik  endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 2.965 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.437 puandan  kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 değer kazanarak 106,9 seviyelerinde  dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7  gerileyerek 2.127 puandan tamamlandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.954 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.425 puanda seyrediyor.

 





 




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