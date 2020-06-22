Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
22.06.2020 09:55
Son güncelleme : 22.06.2020 10:23
AA
Geçen hafta ABD ile Çin arasında artan jeopolitik gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, yeni hafta satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Bugün Çin Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 2.965 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.437 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 değer kazanarak 106,9 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7 gerileyerek 2.127 puandan tamamlandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.954 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.425 puanda seyrediyor.
10:08114.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.091,36
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.097
En Düşük
114.547
10:086,8474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8546
En Düşük
6,8353
10:087,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6820
En Düşük
7,6418
10:08385,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,29
|Açılış
|: 385,30
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|OSMEN
|9,03
|6.809
|% 8,80
|
|MERIT
|24,40
|23.717
|% 8,54
|
|GLBMD
|5,00
|72.170
|% 7,99
|
|RTALB
|29,24
|3.831.522
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|1.583.731
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|1.368.868
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|4.624.029
|% -9,85
|
|GARAN
|8,48
|229.701.540
|% 1,80
|
|VAKBN
|5,42
|215.911.865
|% 2,65
|
|HALKB
|6,56
|172.960.400
|% 7,36
|
|YKBNK
|2,47
|92.313.246
|% 3,35
|
|AKBNK
|6,14
|85.600.589
|% 2,50
|
|VAKBN
|5,42
|215.911.865
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,47
|92.313.246
|% 3,35
|
|GARAN
|8,48
|229.701.540
|% 1,80
|
|HALKB
|6,56
|172.960.400
|% 7,36
|
|TSKB
|1,27
|32.488.865
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4486
|8,4910
|% 0,25
|
|Frank
|7,1684
|7,2115
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|2,26
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.517
|30,70
|
|Tam
|2.567
|2.581
|29,50
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|627
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,08
|