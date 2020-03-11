Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
11.03.2020 10:59
Son güncelleme : 11.03.2020 10:59
AA
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Salgının Avrupa ve ABD'de de hızla yayılması risk iştahını azaltırken, Asya'da da Kovid-19 gündemin odağında kalmayı sürdürüyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,94 azalarak 2.968,52 puandan kapattı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27 düşüşle 19.416,06 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybederek 104,7 seviyelerine geriledi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 azalışla 25.159,07 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,78 kayıpla 1.908,27 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 artarak 35.865,99 puanda bulunuyor.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
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|Açılış
|: 100.416
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|Önceki Kapanış
|: 101.063
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100.200
10:446,1413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 6,1430
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|: 6,1270
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En Düşük
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|Değişim
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|: 6,9630
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En Düşük
6,9390
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,82
|Açılış
|: 328,40
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|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,87
|37.418.616
|% 16,22
|
|SELEC
|7,12
|14.593.573
|% 15,77
|
|DEVA
|9,48
|29.175.197
|% 14,35
|
|ECZYT
|10,42
|11.923.455
|% 13,38
|
|VKING
|3,33
|8.450.274
|% 12,50
|
|OYAYO
|4,78
|486.226
|% -14,95
|
|BRKSN
|3,09
|1.125.283
|% -10,69
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,70
|210.693.813
|% -0,77
|
|THYAO
|10,09
|190.076.277
|% 1,20
|
|GARAN
|9,51
|99.986.315
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,44
|69.977.311
|% -6,92
|
|GUBRF
|15,13
|49.424.332
|% -2,64
|
|IHLGM
|1,19
|42.769.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,30
|36.398.364
|% 1,56
|
|ODAS
|1,71
|47.214.414
|% -0,58
|
|IHLAS
|0,66
|17.149.630
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|39.670.258
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8904
|7,9299
|% -0,46
|
|Frank
|6,5430
|6,5824
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6306
|1,6387
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,47
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,62
|36,62
|-0,60
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