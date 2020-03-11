Asya borsaları Hindistan hariç geriledi













AA

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Salgının Avrupa ve ABD'de de hızla yayılması risk iştahını azaltırken, Asya'da da Kovid-19 gündemin odağında kalmayı sürdürüyor.Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,94 azalarak 2.968,52 puandan kapattı.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27 düşüşle 19.416,06 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybederek 104,7 seviyelerine geriledi.Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 azalışla 25.159,07 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,78 kayıpla 1.908,27 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 artarak 35.865,99 puanda bulunuyor.