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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

11.03.2020 10:59

Son güncelleme : 11.03.2020 10:59
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık  fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Salgının Avrupa ve ABD'de de hızla yayılması risk iştahını azaltırken, Asya'da da Kovid-19 gündemin odağında  kalmayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,94  azalarak 2.968,52 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27 düşüşle 19.416,06 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 değer kaybederek 104,7 seviyelerine geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 azalışla 25.159,07 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,78 kayıpla 1.908,27 puanda seyrederken,  Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 artarak 35.865,99 puanda bulunuyor.




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