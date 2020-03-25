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Asya borsaları hızlı yükseldi

25.03.2020 10:47

Son güncelleme : 25.03.2020 10:47
Asya borsalarında, merkez bankaları ve hükümetlerin piyasalara likidite sağlama çabalarının sonuç vermesi ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri, swap kanallarının genişletilmesi gibi hamlelerinin ardından sınırsız varlık alımı açıklaması piyasalara başlangıçta beklenen pozitif tepkiyi getirmedi.

Buna karşın Fed'in bu hamlesi, ABD'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık mali teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağı haberleri ile birleşince New York  borsasının ardından diğer tüm borsalarda hızlı yükseliş yaşandı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın 2015'ten sonra ilk kez gösterge mevduat oranında gelecek günlerde indirime gidebileceği haberleri de piyasalardaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,17 artarak 2.781,59 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8,04 primle günü 19.546,63 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 111,3 seviyesine  çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,47 artışla 27.854,37 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,45 yükselişle 23.445,37 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 5,89 primle 1.704,76 puanda seyrediyor.





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