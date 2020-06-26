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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

26.06.2020 09:57

Son güncelleme : 26.06.2020 09:57
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong`da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD'de bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve  sınırlamaların gevşetileceği haberinin ardından New York borsalarında yaşanan  hızlı yükseliş, bugün büyük ölçüde Asya borsalarına da taşındı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 22.512 puandan  tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerine  geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 35.116 puanda  seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.135 puandan  kapandı.

Öte yandan Çin'de dün başlayan tatil bugün de devam ediyor. Dün işlem  yapılmayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yeni tip koronavirüs salgınında  ikinci dalga endişelerinin bugün fiyatlanmasıyla negatif ayrışarak yüzde 0,8  düşüşle 24.573 puanda bulunuyor.




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