Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong`da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
26.06.2020 09:57
Son güncelleme : 26.06.2020 09:57
AA
ABD'de bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve sınırlamaların gevşetileceği haberinin ardından New York borsalarında yaşanan hızlı yükseliş, bugün büyük ölçüde Asya borsalarına da taşındı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 22.512 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 35.116 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.135 puandan kapandı.
Öte yandan Çin'de dün başlayan tatil bugün de devam ediyor. Dün işlem yapılmayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin bugün fiyatlanmasıyla negatif ayrışarak yüzde 0,8 düşüşle 24.573 puanda bulunuyor.
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|: -0,01%
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|: 6,8700
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|: 6,8710
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6,8444
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|: -0,08%
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|: 7,7050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6816
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|: -0,15%
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|Açılış
|: 388,20
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|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|SANEL
|5,32
|14.904.513
|% 39,08
|
|AEFES
|20,32
|87.385.529
|% 0,00
|
|ASUZU
|13,26
|27.331.171
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,43
|28.252.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,87
|250.759.746
|% 0,00
|
|ACSEL
|9,21
|5.603.088
|% -2,20
|
|AEFES
|20,32
|87.385.529
|% 0,00
|
|ASUZU
|13,26
|27.331.171
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,43
|28.252.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,87
|250.759.746
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 0,00
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4858
|8,5283
|% -0,02
|
|Frank
|7,1987
|7,2421
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-2,01
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.535
|-5,60
|
|Tam
|2.587
|2.601
|-5,80
|
|Yarım
|1.257
|1.272
|-2,90
|
|Çeyrek
|628
|637
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|0,23
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
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17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem