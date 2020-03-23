Asya borsaları Japonya hariç geriledi













AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler devam ederken, Asya ülkelerinde virüsün neredeyse tamamen kontrol altına alındığı ve hayatın normale dönmeye başladığı belirtiliyor.Buna karşın salgının ekonomik etkilerinin ağır olacağı endişeleri, piyasalarda düşüşlerin devam etmesine yol açıyor. Çin medyasına yansıyan haberlere göre, yetkililer 2020 büyüme büyüme hedefini yüzde 5'e düşürmeyi değerlendiriyor.Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,11 düşüşle 2.660,17 puan oldu.Geçen hafta cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olan ve bugün açılışta teşvik paketlerinin fiyatlanması ile yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,02 artışla 16.887,78 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 110,1 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 11,2'lik sert düşüşle 26.517,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,7 kayıpla 21.733,67 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 azalışla 1.482,46 puanda seyrediyor.