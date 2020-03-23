GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

23.03.2020 11:40

Son güncelleme : 23.03.2020 11:40
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler devam ederken, Asya ülkelerinde virüsün neredeyse tamamen kontrol altına alındığı ve hayatın normale dönmeye başladığı belirtiliyor.

Buna karşın salgının ekonomik etkilerinin ağır olacağı endişeleri, piyasalarda düşüşlerin devam etmesine yol açıyor. Çin medyasına yansıyan haberlere göre, yetkililer 2020 büyüme büyüme  hedefini yüzde 5'e düşürmeyi değerlendiriyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde  3,11 düşüşle 2.660,17 puan oldu.

Geçen hafta cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olan ve bugün açılışta  teşvik paketlerinin fiyatlanması ile yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü  yüzde 2,02 artışla 16.887,78 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7  değer kaybıyla 110,1 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 11,2'lik sert düşüşle 26.517,74  puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,7 kayıpla 21.733,67 puanda ve  Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 azalışla 1.482,46 puanda seyrediyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:2483.129
Değişim :  -3,11% |  -2.666,44
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
83.979 En Düşük
82.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 6,93 16.623.432 % 10,00  
UZERB 1,76 25.499 % 10,00  
ECZYT 8,60 30.083.094 % 9,97  
MPARK 12,25 7.956.235 % 9,96  
MGROS 22,32 47.939.651 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6254 7,6637 % 0,25  
Frank 6,6529 6,6930 % 0,52  
Riyal 1,7502 1,7590 % 0,67  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.490 -9,41  
Altın Gr. 315 316 -0,29  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,47 12,51 -0,12  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
B. Petrol 25,68 25,68 -1,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru