Asya borsaları haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya`da Nikke 225 endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
31.03.2020 11:00
Son güncelleme : 31.03.2020 11:29
AA
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, hükümetlerin uygulamaya koyduğu tedbirler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları gündemin odağındaki yerini korurken, pay piyasaları dün ABD ve Avrupa'da, bugün de Asya'nın büyük çoğunluğunda pozitif bir seyir izledi.
Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 52'ye yükselerek beklentileri aştı ve ekonomik aktivitede genişlemeye işaret etti. Gelişme sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 artarak 2.750,30 puan oldu.
Japonya'da ise şubatta işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentiler doğrultusunda açıklanırken, sanayi üretimi beklentisi yüzde 5,3 ile sert düştü. Veriler sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,88 azalışla 18.917,01 puandan tamamladı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kazanarak 108,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,40 artışla 29.408,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,31 yükselişle 23.479,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,19 primle 1.754,64 puanda seyrediyor.
11:1390.055
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 1.995,10
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:136,5694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5622
11:137,2258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0360
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2180
11:13341,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,87
|Açılış
|: 341,43
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|4,08
|29.088.075
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|8.174.488
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|5.606.844
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.471
|% 9,95
|
|MAALT
|59,80
|1.154.754
|% 9,93
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.015.019
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|517.365
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|1.048.119
|% -9,72
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|PGSUS
|33,30
|202.564.374
|% 7,07
|
|TSPOR
|3,09
|69.609.908
|% 8,80
|
|HALKB
|5,02
|52.633.063
|% 1,62
|
|IHLGM
|1,01
|49.357.209
|% 5,21
|
|VAKBN
|4,61
|39.830.575
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,01
|49.357.209
|% 5,21
|
|ODAS
|1,33
|23.668.968
|% 3,91
|
|ADESE
|1,01
|12.758.932
|% 3,06
|
|AVOD
|1,70
|12.785.266
|% 2,41
|
|PGSUS
|33,30
|202.564.374
|% 7,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0691
|8,1096
|% -0,91
|
|Frank
|6,7907
|6,8316
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7430
|1,7518
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|-6,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|27,14
|27,14
|0,72
|