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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

31.03.2020 11:00

Son güncelleme : 31.03.2020 11:29
Asya borsaları haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya`da Nikke 225 endeksi negatif ayrıştı.



AA

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, hükümetlerin uygulamaya  koyduğu tedbirler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları gündemin odağındaki  yerini korurken, pay piyasaları dün ABD ve Avrupa'da, bugün de Asya'nın büyük  çoğunluğunda pozitif bir seyir izledi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) martta 52'ye yükselerek beklentileri aştı ve ekonomik aktivitede  genişlemeye işaret etti. Gelişme sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,11 artarak 2.750,30 puan oldu.

Japonya'da ise şubatta işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentiler  doğrultusunda açıklanırken, sanayi üretimi beklentisi yüzde 5,3 ile sert düştü.  Veriler sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,88 azalışla 18.917,01 puandan  tamamladı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kazanarak 108,5 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,40 artışla 29.408,35 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,31 yükselişle 23.479,32 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 2,19 primle 1.754,64 puanda seyrediyor.





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