Asya borsalarında, Japonya ve Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları Japonya ve Hong Kong hariç yükseldi
06.08.2020 10:14
Son güncelleme : 06.08.2020 10:14
AA
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 azalışla 22.418,15 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,33 artışla 2.342,54 puandan kapandı.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,03 kazançla 38.049,96 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 38.086,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 kayıpla 24.827,55 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.
Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil
alım programını da değiştirmedi.
18:051.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.091
En Düşük
1.091
18:057,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0503
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0976
En Düşük
7,0287
18:058,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0989
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4756
En Düşük
8,3315
18:05467,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,81
|Açılış
|: 467,60
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|2.171.538
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BRMEN
|2,36
|228.660
|% 9,77
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|BFREN
|773,00
|529.505
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|THYAO
|10,83
|704.768.031
|% 0,00
|
|TCELL
|15,07
|443.551.340
|% 0,00
|
|SODA
|6,87
|429.708.378
|% 0,00
|
|TAVHL
|17,70
|331.815.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|106.262.575
|% 0,00
|
|SODA
|6,87
|429.708.378
|% 0,00
|
|THYAO
|10,83
|704.768.031
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,57
|67.929.241
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3005
|9,3471
|% 0,95
|
|Frank
|7,7751
|7,8219
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8844
|1,8938
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.049
|10,26
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,63
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.130
|35,40
|
|Tam
|3.160
|3.230
|46,00
|
|Yarım
|1.534
|1.572
|17,70
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,17
|
Seans Raporu
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10:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 4 kaybederek (% -0.20 ) 1, 226
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10:13
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ATLAS, ECBYO, BURVA
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10:13
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FRIGO, GMSTR
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10:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TAVHL, MRDIN