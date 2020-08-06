Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları Japonya ve Hong Kong hariç yükseldi

06.08.2020 10:14

Son güncelleme : 06.08.2020 10:14
Asya borsalarında, Japonya ve Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 azalışla 22.418,15 puandan,  Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,33 artışla 2.342,54 puandan kapandı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,03 kazançla  38.049,96 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla  38.086,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 kayıpla 24.827,55  puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları  verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle  hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini  değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil alım programını da  değiştirmedi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.091
Değişim :  -0,11% |  -1,19
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.091 En Düşük
1.091
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
OYAYO 7,23 2.171.538 % 9,88  
ROYAL 2,80 953.744 % 9,80  
BRMEN 2,36 228.660 % 9,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3005 9,3471 % 0,95  
Frank 7,7751 7,8219 % 0,64  
Riyal 1,8844 1,8938 % 0,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.048 2.049 10,26  
Altın Gr. 467 467 5,63  
Cumhuriyet 3.067 3.130 35,40  
Tam 3.160 3.230 46,00  
Yarım 1.534 1.572 17,70  
Çeyrek 769 787 8,90  
Gümüş.Ons 27,62 27,66 0,69  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,20  
B. Petrol 45,36 45,36 0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru