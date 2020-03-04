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Asya borsaları karışık seyretti

04.03.2020 10:45

Son güncelleme : 04.03.2020 10:45
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası`nın sürpriz bir şekilde faiz indirimi kararı almasının ardından karışık seyretti.



AA

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının dışında faiz kararı alması piyasalarda şok etkisi yaratırken, Güney Kore Merkez Bankası da bugün olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın da ülke ekonomisinin  durumuna ilişkin bugün parlamentoda değerlendirme yapması bekleniyor.

Fed sürprizine karşın Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve vaka sayısındaki artışın devam etmesi ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 26,5 ile tarihi düşük seviyeye inmesi sonrası Asya tarafında pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanarak 2.999,08 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,08 artarak 21.100,06 puandan  günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 107,4 seviyelerinde  dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,53 azalışla 38.418,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 düşüşle 26.241,53 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 2,38 primle 2.062,00 puanda seyrediyor.




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