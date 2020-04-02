GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları karışık seyretti

02.04.2020 12:53

Son güncelleme : 02.04.2020 12:53
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Corona virüs salgınına dair haber akışının yakından takip edildiği piyasalarda, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi  virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceği yönündeki değerlendirmesi ABD ve Avrupa tarafında borsalara satış getirdi.

Öte yandan, salgının ekonomiye dair ilk etkilerini görmek açısından dün yakından takip edilen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, dünya genelinde ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz "korkutucu" boyutta olmadığına işaret etti.

Gelişmelerin ardından Asya tarafında bugün karışık bir seyir  izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 artarak 2.780,64 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalarak 17.818,72 puandan  günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise 107,2 seviyelerinde yatay bir seyir  izledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,1 düşüşle 28.265,31 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.195,63 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 1.724,86 puanda seyrediyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:3888.953
Değişim :  -0,15% |  -131,86
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
88.858
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.120.729 % 9,96  
BMELK 1,33 76.580 % 9,92  
IZTAR 2,05 196.300 % 9,63  
TDGYO 2,51 1.676.416 % 9,61  
TACTR 2,17 26.836 % 9,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2838 8,3253 % 0,22  
Frank 6,8873 6,9288 % -0,40  
Riyal 1,7697 1,7786 % -0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.590 1.591 -1,08  
Altın Gr. 341 342 -1,52  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,15 14,18 0,21  
Gümüş Gr. 3,04 3,05 0,03  
B. Petrol 27,30 27,30 2,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru