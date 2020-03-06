Asya borsaları sert düştü













AA

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini aşarken, Avrupa ve ABD'de vaka sayısında artış yaşanması ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.Avrupa'da alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla organizasyon iptal edilirken, virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin verdiği destekler, piyasalardaki risk algısını yatıştırmada ve aralıklı olarak gelen alımların sürekliliğini sağlamada yetersiz kalıyor.Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşilk endeksi kapanışa yakın yüzde 1,19 azalarak 3.034,98 puan oldu.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72 düşüşle 20.749,75 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise 106 psikolojik sınırının altına inerek son 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,07 değer kaybıyla 105,96 seviyelerinde hareket ediyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,68 kayıpla 37.439,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,26 düşüşle 26.157,40 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,16 azalışla 2.040,22 puanda seyrediyor.