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Asya borsaları sert düştü

06.03.2020 11:07

Son güncelleme : 06.03.2020 11:07
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin  sayısı 3 bini aşarken, Avrupa ve ABD'de vaka sayısında artış yaşanması ekonomik  aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'da alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla organizasyon  iptal edilirken, virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla merkez bankaları  ve ekonomi yönetimlerinin verdiği destekler, piyasalardaki risk algısını  yatıştırmada ve aralıklı olarak gelen alımların sürekliliğini sağlamada yetersiz  kalıyor.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşilk endeksi kapanışa yakın  yüzde 1,19 azalarak 3.034,98 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72 düşüşle 20.749,75 puandan  günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise 106 psikolojik sınırının altına inerek  son 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,07 değer kaybıyla  105,96 seviyelerinde hareket ediyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,68 kayıpla 37.439,75 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,26 düşüşle 26.157,40 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 2,16 azalışla 2.040,22 puanda seyrediyor.




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