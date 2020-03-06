Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları sert düştü
06.03.2020 11:07
Son güncelleme : 06.03.2020 11:07
AA
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bini aşarken, Avrupa ve ABD'de vaka sayısında artış yaşanması ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Avrupa'da alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla organizasyon iptal edilirken, virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin verdiği destekler, piyasalardaki risk algısını yatıştırmada ve aralıklı olarak gelen alımların sürekliliğini sağlamada yetersiz kalıyor.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşilk endeksi kapanışa yakın yüzde 1,19 azalarak 3.034,98 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72 düşüşle 20.749,75 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise 106 psikolojik sınırının altına inerek son 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,07 değer kaybıyla 105,96 seviyelerinde hareket ediyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,68 kayıpla 37.439,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,26 düşüşle 26.157,40 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,16 azalışla 2.040,22 puanda seyrediyor.
10:51110.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.101,66
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
110.600
10:516,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:516,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:51327,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,31
|Açılış
|: 327,69
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|5.846.045
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|3.191.838
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,13
|29.842.688
|% 10,85
|
|BURCE
|8,35
|8.434.094
|% 9,44
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,03
|7.272.851
|% -8,62
|
|GRNYO
|1,52
|373.357
|% -7,88
|
|METUR
|1,54
|129.234
|% -7,78
|
|PGSUS
|47,32
|47.728.353
|% -5,36
|
|THYAO
|11,57
|305.971.275
|% -1,20
|
|EREGL
|9,01
|190.831.072
|% 2,97
|
|ASELS
|29,98
|172.066.949
|% -0,99
|
|GARAN
|10,18
|111.517.860
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,46
|99.262.415
|% -2,77
|
|ODAS
|2,11
|93.922.889
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,46
|99.262.415
|% -2,77
|
|KARSN
|1,90
|67.398.254
|% -0,52
|
|THYAO
|11,57
|305.971.275
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,45
|33.435.599
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8841
|7,9236
|% -0,22
|
|Frank
|6,4273
|6,4660
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6191
|1,6272
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,02
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,48
|49,48
|-0,51
|