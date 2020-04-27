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Asya borsaları yükseldi

27.04.2020 10:29

Son güncelleme : 27.04.2020 10:29
Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası`nın para politikasını daha da gevşetme kararı almasının ardından haftanın ilk işlem gününde yükseldi.



AA

BoJ, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini  azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet  tahvili alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda daha önce yıllık 80 trilyon yen  olan devlet tahvili alım miktarı üst sınırını metinden kaldıran banka, toplamda  yaklaşık 20 trilyon yen olacak şekilde şirket tahvili ve bonosu alımı  gerçekleştireceğini duyurdu.

Öte yandan BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin  değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde  yayımlandı.

Japonya ekonomisindeki ciddi durumun Kovid-19 salgını nedeniyle  sürmesinin muhtemel olduğu belirtilen metinde, 2020 mali yılı için enflasyon  beklentisi yüzde 1,0 ila yüzde 1,1 aralığından, yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3  aralığına revize edildi. Bu dönemde Japonya ekonomisinin yüzde 3 ila yüzde 5  arasında daralacağı öngörüldü. Banka daha önce ekonominin 2020 mali yılında yüzde  0,8-1,1 bandında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko  Kuroda, Kovid-19'un Japon ekonomisi üzerinde ağır bir etki yaptığını belirterek,  tahmin dönemi içinde fiyatların yüzde 2 hedefine ulaşmasının olası olmadığını, bu  hedefi tutturana kadar güçlü parasal gevşemeye devam edeceklerini bildirdi.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,71 artarak  günü 19.783 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek  107,2 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselerek  2.816 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 artışla 24.272 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 24.272 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 kazançla 1.923 puanda seyrediyor.





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