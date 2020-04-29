Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
29.04.2020 10:49
Son güncelleme : 29.04.2020 10:52
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve ülkelerin ekonomilerini yeniden faaliyete açmasına dair izlediği adımlar pay piyasalarında yakından takip edilirken, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler bekleniyor.
Fed'in faiz kararı öncesinde, Asya borsalarında ise yükseliş eğiliminin hakim olduğu görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artışla 2.818 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 yükselişle 32.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 24.605 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.948 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi son dönemdeki düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 kayıpla 106,5 seviyelerine geriledi.
10:37101.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 337,68
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:376,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:377,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:37383,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 383,76
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|1.091.455
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|27.547.039
|% 9,99
|
|PETUN
|30,62
|9.491.496
|% 9,99
|
|DEVA
|19,07
|34.325.180
|% 9,98
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|DERAS
|3,59
|4.070.021
|% -4,27
|
|DOGUB
|2,05
|1.857.931
|% -3,76
|
|SOKM
|11,91
|276.755.404
|% -1,57
|
|THYAO
|10,55
|143.807.893
|% -0,94
|
|GARAN
|8,38
|124.722.528
|% 0,84
|
|ODAS
|1,77
|109.960.013
|% 2,31
|
|MPARK
|17,16
|107.256.048
|% 5,28
|
|CEMAS
|1,12
|69.471.263
|% 5,66
|
|ODAS
|1,77
|109.960.013
|% 2,31
|
|ADESE
|1,53
|81.620.673
|% 9,29
|
|AVOD
|2,69
|80.298.972
|% 7,60
|
|IEYHO
|0,60
|17.483.226
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6852
|8,7287
|% 0,36
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|0,07
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,40
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,50
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,55
|23,55
|0,81
|