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Asya borsaları yükseldi

29.04.2020 10:49

Son güncelleme : 29.04.2020 10:52
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve ülkelerin ekonomilerini yeniden faaliyete açmasına dair izlediği adımlar pay  piyasalarında yakından takip edilirken, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz  kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler bekleniyor.

Fed'in faiz kararı öncesinde, Asya borsalarında ise yükseliş eğiliminin hakim olduğu görüldü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artışla 2.818  puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 yükselişle 32.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 24.605 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.948 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi son dönemdeki düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 kayıpla 106,5 seviyelerine geriledi.





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