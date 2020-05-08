Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
08.05.2020 10:36
Son güncelleme : 08.05.2020 10:36
AA
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ve ABD'nin önde gelen ticaret temsilcileri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ilk faz ticaret anlaşmasını uygulamak amacıyla elverişli bir ortam oluşturmak için birlikte çalışacağı vurgulanırken, tarafların iletişimde kalacağı belirtildi.
Yeniden gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu gelişmenin yanı sıra ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) sonrası normalleşme adımlarını hızlandırması, pay piyasalarında pozitif seyri beraberinde getirdi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 2.894 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak haftayı 20.179 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,4 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 31.863 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.190 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.945,8 puandan kapandı.
10:2199.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.042,29
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.903
10:217,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
10:217,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
10:21392,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 392,50
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|6,71
|14.490.996
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|3.383.895
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|3.800.876
|% 9,99
|
|ULAS
|2,59
|967.386
|% -8,16
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|TMPOL
|5,45
|84.107
|% -4,89
|
|OYAYO
|5,30
|286.617
|% -4,85
|
|HDFGS
|2,42
|2.225.994
|% -4,35
|
|KRDMD
|2,59
|167.431.576
|% -0,38
|
|GARAN
|8,13
|117.113.311
|% 1,37
|
|HALKB
|5,35
|80.519.597
|% 3,08
|
|YKBNK
|2,19
|67.496.102
|% 2,82
|
|PETUN
|24,20
|67.161.215
|% 9,40
|
|KRDMD
|2,59
|167.431.576
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,19
|67.496.102
|% 2,82
|
|SNGYO
|1,10
|18.996.521
|% 2,80
|
|KARSN
|1,83
|29.583.229
|% 2,23
|
|PETKM
|3,66
|58.278.446
|% 1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7560
|8,7999
|% -0,19
|
|Frank
|7,2644
|7,3081
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8818
|1,8913
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,59
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.557
|-11,50
|
|Tam
|2.578
|2.624
|-11,80
|
|Yarım
|1.258
|1.283
|-5,80
|
|Çeyrek
|627
|642
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,55
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,34
|30,34
|0,88
|
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