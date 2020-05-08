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Asya borsaları yükseldi

08.05.2020 10:36

Son güncelleme : 08.05.2020 10:36
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ve ABD'nin önde gelen ticaret temsilcileri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ilk faz ticaret anlaşmasını uygulamak amacıyla elverişli bir ortam oluşturmak için birlikte çalışacağı vurgulanırken, tarafların iletişimde kalacağı belirtildi.

Yeniden gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişeleri  yatıştıran bu gelişmenin yanı sıra ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19)  sonrası normalleşme adımlarını hızlandırması, pay piyasalarında pozitif seyri  beraberinde getirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 2.894  puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak haftayı 20.179 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,4 seviyelerine  yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 31.863 puanda ve Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.190 puanda seyrederken, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.945,8 puandan kapandı.




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