Asya borsalarında, yeni haftanın ilk gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
10.08.2020 09:33
Son güncelleme : 10.08.2020 09:33
AA
Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın son dönemde beklentilerden iyi gelen küresel makroekonomik verilerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.
Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de açıklanan enflasyon verisinin temmuzda yıllık yüzde 2,7'ye çıkması sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 3.395 oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 38.420 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 24.480 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise kapanışa yakın yüzde 1,5 değer kazancıyla 2.387 puanda bulunuyor.
Analistler, bu hafta, Çin'de cuma günü açıklanacak sanayi üretim verisinin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki gerileme ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.
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|: 477,94
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|: 477,15
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481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,85
|32.230.538
|% 0,00
|
|AFYON
|3,84
|231.099.392
|% 0,00
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,68
|88.357.706
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 0,00
|
|ADESE
|1,85
|32.230.538
|% 0,00
|
|AFYON
|3,84
|231.099.392
|% 0,00
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,68
|88.357.706
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 0,00
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 0,00
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 0,00
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 0,00
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5076
|9,5552
|% 0,22
|
|Frank
|7,9585
|8,0065
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9398
|1,9495
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-1,16
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,02
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|B. Petrol
|44,86
|44,86
|0,46
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