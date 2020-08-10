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Asya borsaları yükseldi

10.08.2020 09:33

Son güncelleme : 10.08.2020 09:33
Asya borsalarında, yeni haftanın ilk gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın  son dönemde beklentilerden iyi gelen küresel makroekonomik verilerin etkisiyle  pozitif bir seyir izlendi.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem  gerçekleştirilmezken, Çin'de açıklanan enflasyon verisinin temmuzda yıllık yüzde  2,7'ye çıkması sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 3.395  oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 38.420 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 24.480 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise kapanışa yakın yüzde 1,5 değer  kazancıyla 2.387 puanda bulunuyor.

Analistler, bu hafta, Çin'de cuma günü açıklanacak sanayi üretim  verisinin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki gerileme ilişkin haber akışının takip  edileceğini bildirdi.




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