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Asya borsaları yükseldi

10.03.2020 11:15

Son güncelleme : 10.03.2020 11:15
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Dünya borsalarında, dün petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde değer  kaybetmesinin ardından sert düşüş yaşanırken, bugün toparlanma eğilimi öne  çıkıyor. Dün yüzde 30'un üzerinde düşüşle 31,1 dolara kadar gerileyen Brent  petrolün varil fiyatı, bugün 35 doların üzerine çıktı.

"Petrol şokunun" yanı sıra koronavirüs (Kovid-30) salgınının ABD ve  Avrupa'da da hızla yayılması da piyasa fiyatlamalarında volatilitenin artmasına  yol açtı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,82 artarak  2.996,76 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,85 yükselerek günü 19.867,12  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 1,9 değer kazanarak 104,3  seviyelerinde dengelendi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,56 primle 25.431,04 puanda ve  Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde kazançla 1.962,93 puanda seyrediyor.




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