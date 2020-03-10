Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
10.03.2020 11:15
Son güncelleme : 10.03.2020 11:15
AA
Dünya borsalarında, dün petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde değer kaybetmesinin ardından sert düşüş yaşanırken, bugün toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Dün yüzde 30'un üzerinde düşüşle 31,1 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 35 doların üzerine çıktı.
"Petrol şokunun" yanı sıra koronavirüs (Kovid-30) salgınının ABD ve Avrupa'da da hızla yayılması da piyasa fiyatlamalarında volatilitenin artmasına yol açtı.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,82 artarak 2.996,76 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,85 yükselerek günü 19.867,12 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 1,9 değer kazanarak 104,3 seviyelerinde dengelendi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,56 primle 25.431,04 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde kazançla 1.962,93 puanda seyrediyor.
10:59105.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 1.950,13
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:596,1339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:596,9907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0391
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:59328,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -3,72
|Açılış
|: 328,10
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,59
|3.078.733
|% 12,89
|
|DOKTA
|24,60
|2.368.277
|% 10,81
|
|DESPC
|5,40
|11.358.191
|% 10,20
|
|DGATE
|7,92
|20.223.953
|% 10,00
|
|CELHA
|7,98
|860.321
|% 9,17
|
|OYAYO
|5,62
|340.870
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|ARSAN
|3,95
|3.260.275
|% -3,66
|
|THYAO
|10,76
|213.483.014
|% 3,66
|
|ASELS
|28,24
|204.154.152
|% 1,73
|
|GARAN
|9,42
|120.779.951
|% 2,61
|
|EREGL
|8,87
|69.697.453
|% 3,99
|
|ODAS
|1,91
|69.468.836
|% 2,14
|
|ODAS
|1,91
|69.468.836
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,29
|42.983.717
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,40
|46.438.157
|% 3,70
|
|KARSN
|1,71
|54.488.354
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,34
|68.519.686
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9871
|8,0271
|% -0,60
|
|Frank
|6,5591
|6,5986
|% -0,79
|
|Riyal
|1,6292
|1,6373
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-15,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,04
|36,04
|1,68
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