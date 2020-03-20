Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
20.03.2020 10:59
Son güncelleme : 20.03.2020 10:59
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine dair endişelerin artması sonrası piyasalarda gözlenen sert düşüşler, merkez bankalarının attığı adımlar ve hükümetlerin açıkladığı teşviklerle bugün pozitife döndü.
Dün, İngiltere Merkez Bankası (BoE) son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin
artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) da küresel ölçekte dolar
likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.
Bu gelişmeler sonrasında, Çin Merkez Bankası (PBOC) günlük yuan referans kurunu 7,1052 ile 12 yılın en zayıf seviyesinde belirledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,79 artarak 2.750,41 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,29 artışla 29.501,46 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,28 yükselişle 22,638,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,44 primle 1.566,15 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kaybıyla 109,9 seviyelerinde hareket ediyor.
10:4387.336
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 2.140,98
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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87.928
En Düşük
86.941
10:436,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0598
|Açılış
|: 6,5440
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|Önceki Kapanış
|: 6,4610
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6,5489
En Düşük
6,4561
10:437,0252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,0620
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,0307
En Düşük
6,9588
10:43314,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,05
|Açılış
|: 314,08
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
314,27
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.258.247
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|590.922
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|GYHOL
|13,38
|1.085.464
|% 9,94
|
|MTRYO
|4,73
|24
|% -9,90
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|GARAN
|7,71
|170.523.323
|% 1,72
|
|ASELS
|21,46
|104.014.699
|% 1,71
|
|THYAO
|8,08
|100.074.690
|% 1,76
|
|TSPOR
|2,14
|85.587.042
|% -2,28
|
|ISFIN
|3,01
|66.708.147
|% 5,24
|
|TSPOR
|2,14
|85.587.042
|% -2,28
|
|ODAS
|1,24
|37.856.840
|% 5,08
|
|YKBNK
|1,94
|56.801.865
|% 2,11
|
|ISFIN
|3,01
|66.708.147
|% 5,24
|
|GARAN
|7,71
|170.523.323
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6151
|7,6533
|% 1,61
|
|Frank
|6,6125
|6,6523
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7199
|1,7285
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|36,12
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,05
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,80
|12,84
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|1,37
|
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