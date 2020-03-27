Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
27.03.2020 12:04
Son güncelleme : 27.03.2020 12:04
AA
Küresel piyasalar yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasına karşın, hem merkez bankalarının hem de hükümetlerin açıkladığı desteklerin katkısı ile pozitif seyrediyor.
Söz konusu pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne taşınırken, bugün Hindistan Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 4,4'e çekti. Kararın ardından Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,90 artışla 30.216,72 puanda seyrediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 yükselişle 2.772,20 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 primle 23.484,28 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,87 kazançla 1.717,73 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 3,88 artışla 19.389,43 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 108,8 seviyelerinde dengelendi.
11:4890.568
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -960,06
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.531
11:486,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0589
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4545
En Düşük
6,3903
11:487,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:48334,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,02
|Açılış
|: 334,48
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|10.182.435
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|19.484.705
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|12.021.130
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|29.508.311
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.892.141
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.089.440
|% -9,77
|
|DOKTA
|14,66
|2.923.784
|% -5,60
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|GUBRF
|14,60
|45.771.547
|% -4,64
|
|THYAO
|9,39
|487.024.642
|% 1,51
|
|GARAN
|8,08
|260.046.988
|% 1,76
|
|ASELS
|23,94
|229.250.835
|% -1,32
|
|IPEKE
|8,08
|129.573.727
|% 2,02
|
|KOZAA
|9,75
|123.912.222
|% -0,61
|
|IHLGM
|0,87
|71.388.488
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,45
|36.288.812
|% -2,17
|
|ODAS
|1,32
|87.465.429
|% -0,75
|
|YKBNK
|1,93
|103.950.443
|% -0,52
|
|THYAO
|9,39
|487.024.642
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8125
|7,8517
|% 0,40
|
|Frank
|6,6554
|6,6955
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7086
|1,7172
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-8,93
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,94
|25,94
|-0,40
|