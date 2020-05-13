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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

13.05.2020 09:36

Son güncelleme : 13.05.2020 09:36
Asya borsalarında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası yeni vaka sayısının artabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendi.



AA

Corona virüs tedbirleri sonrası kapanan ekonomilerin yeniden açılmasına  ilişkin normalleşme adımları atılmaya devam ederken, yatırımcıların vaka  sayısında yeniden artış yaşanabileceğine dair tedirginlikleri piyasalarda  temkinli bir duruş sergilenmesine neden oluyor.

Çin'de de normalleşme adımlarının ardından son günlerde yeni vakalar  ortaya çıkması nedeniyle bazı şehirlerde acil durum seviyeleri tekrar  yükseltildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da da kentin tamamına korona testi  uygulanmasına karar verildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr.  Anthony Fauci de dün yaptığı açıklamada, ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu  tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda  ölüm ve acının artabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde  0,1 düşüşle 2.890 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 azalarak günü 20.270 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,5 artışla 32.165 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.226 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,3 kazançla 1.929 puanda seyrediyor.





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