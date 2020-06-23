Corona virüs nedeniyle dünyanın en zengini listesinde bir ilk yaşandı. Mukesh Ambani, telekomünikasyon şirketi Jio ise aldığı 15 milyar dolarlık yatırımla dünyanın en zengin ilk 10 kişisi arasına girmeyi başardı. Ambani, dünyanın en zengin 10 kişisi arasına giren ilk Asyalı milyarder oldu.
Asyalı patron dünyanın en zengin 10 kişisi arasına girdi
23.06.2020 11:50
Son güncelleme : 23.06.2020 12:00
Ambani liderliğindeki Reliance, bir petrol ve enerji şirketinden perakende mağazaları, mobil ve geniş bant taşıyıcısı, dijital platformları ve daha fazlasını içeren, genişleyen bir holding haline geldi.
Bu yeni dönüm noktası, şirketin petrol ayağındaki sıkıntılarına rağmen Ambani'nin Reliance'ın dijital teknoloji kolu olan Jio Platforms için 16,5 milyar dolar
yatırım yapmasından sonra geldi.
CNN'in haberine göre; Holding hisseleri Mart ayındaki düşük seviyeden bu yana iki kattan fazla arttı ve bu yılın başından bu yana %17,2 artışla 1,752,50 rupi veya 23 $ oldu.
Reliance'ın hisseleri toparlanırken, diğer birçok şirket corona virüs pandemisinin ekonomik serpintisinden muzdarip olmaya devam ediyor ve Hindistan ekonomisi büyük bir çöküşe doğru gidiyor gibi görünüyor.
Jio Platforms'a yapılan 15 milyon dolardan fazla yatırım arasında Facebook ve üst düzey Silikon Vadisi yatırımcıları Silver Lake ve TPG gibi isimler var.
Ayrıca Abu Dabi'nin fonundan 1,2 milyar dolar ve Suudi Arabistan'ın fonundan 1,5 milyar dolar aldı. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma Jio'ya 68 milyar dolara yakın bir değer kattı.
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BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.678.446
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.214.777
|% 9,73
|
|ULAS
|4,53
|7.019.324
|% 9,69
|
|MNDRS
|3,64
|34.965.733
|% 8,66
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,00
|469.053.676
|% -4,76
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|634.417.788
|% 4,71
|
|TSPOR
|8,00
|469.053.676
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,96
|350.067.355
|% 1,72
|
|GARAN
|8,53
|336.743.728
|% 0,12
|
|TCELL
|16,75
|326.186.344
|% 2,13
|
|KARSN
|2,67
|634.417.788
|% 4,71
|
|SKBNK
|1,38
|199.340.827
|% 2,99
|
|ALBRK
|1,69
|240.454.453
|% 3,05
|
|ODAS
|2,17
|298.451.343
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,96
|240.214.254
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5448
|8,5876
|% 0,41
|
|Frank
|7,2301
|7,2736
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,82
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,70
|
|Tam
|2.577
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,02
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|B. Petrol
|43,47
|43,47
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