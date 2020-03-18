Avrupa Birliği`nin dış ticaret açığı, ocak ayında yaklaşık 2,5 milyar euro oldu.
Avrupa Birliği dış ticaret açığı verdi
18.03.2020 14:19
Son güncelleme : 18.03.2020 14:19
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Buna göre, AB, ocak ayında yaklaşık 166,5 milyar euroluk ihracat, 169 milyar euroluk ithalat gerçekleştirirken, yaklaşık 2,5 milyar euro dış ticaret açığı verdi.
Euro Bölgesi'nde ise ocak ayında ihracat 184 milyar euro, ithalat 182,7 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Euro Bölgesi'nde ocak ayında 1,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.
Eurostat verilerine göre, Türkiye, ocakta AB'ye 5,9 milyar euroluk ihracat yaptı. AB'den 5,9 milyar euroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ocakta AB ile ticarette denge
sağladı.
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En Yüksek
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|: 314,52
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En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|8.332.782
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.081.870
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.358.694
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.048.392
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|259.785
|% 9,90
|
|TSPOR
|2,43
|186.522.278
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.146.515
|% -9,97
|
|THYAO
|8,05
|591.805.190
|% 0,88
|
|ASELS
|22,10
|437.652.582
|% 0,55
|
|GARAN
|8,26
|376.974.445
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,10
|287.801.828
|% -1,73
|
|TSPOR
|2,43
|186.522.278
|% -10,00
|
|ODAS
|1,20
|100.158.343
|% 1,69
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|YKBNK
|2,01
|157.566.661
|% -1,95
|
|TSPOR
|2,43
|186.522.278
|% -10,00
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|THYAO
|8,05
|591.805.190
|% 0,88
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|IHLGM
|0,78
|47.281.214
|% -2,50
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,7326
|7,7714
|% 0,58
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|Frank
|6,7126
|6,7530
|% 1,25
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|Riyal
|1,7175
|1,7261
|% 1,13
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,16
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|Altın Gr.
|312
|313
|-1,98
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|Cumhuriyet
|2.083
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.078
|2.132
|3,40
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|Yarım
|1.005
|1.031
|1,65
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|Çeyrek
|504
|516
|0,82
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|Gümüş.Ons
|12,36
|12,40
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,02
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|B. Petrol
|27,68
|27,68
|-1,05
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