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Avrupa Birliği`nde sanayi üretimi yükseldi

14.07.2020 12:28

Son güncelleme : 14.07.2020 12:28
Avrupa Birliği`nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayısta bir önceki aya göre yüzde 11,4 arttı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde mayıs ayı  mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayıs ayında  önceki aya kıyasla yüzde 12,4 artarken, 2019'un mayıs ayı ile kıyaslandığında ise  yüzde 20,9 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 11,4  yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 20,5 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde  en fazla artış yüzde 42,1 ile İtalya'da, yüzde 20 ile Fransa'da ve yüzde 19,6 ile  Slovakya'da gerçekleşti. Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 9,8 ile  İrlanda'da, yüzde 3,5 ile Hırvatistan'da ve yüzde 1,3 ile  Finlandiya'da  belirlendi.




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