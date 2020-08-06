Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
06.08.2020 10:39
Son güncelleme : 06.08.2020 10:39
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 azalarak 363 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 azalışla 6.038 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 12.655 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 6.996 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 4.911 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 gerilemeyle 19.653 puanda seyrediyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil
alım programını da değiştirmedi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 artışla 1,1867 seviyesinde bulunuyor.
10:231.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:237,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0539
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1013
En Düşük
7,0287
10:238,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0973
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4740
En Düşük
8,3315
10:23467,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,16
|Açılış
|: 467,95
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|16.034.091
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.413.965
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|509.205
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|227.124.574
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|211.182.066
|% 1,52
|
|SISE
|6,13
|171.320.841
|% -1,76
|
|GARAN
|6,76
|102.045.734
|% -0,29
|
|ODAS
|2,42
|80.872.488
|% 3,42
|
|EKGYO
|2,09
|227.124.574
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|211.182.066
|% 1,52
|
|ODAS
|2,42
|80.872.488
|% 3,42
|
|SISE
|6,13
|171.320.841
|% -1,76
|
|YKBNK
|2,12
|33.452.539
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3139
|9,3607
|% 1,10
|
|Frank
|7,7730
|7,8199
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8860
|1,8954
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.161
|3.231
|47,10
|
|Yarım
|1.534
|1.573
|18,30
|
|Çeyrek
|770
|787
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|