Avrupa borsaları, güne güçlü satıcılı seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne sert satıcılı başladı
24.04.2020 11:02
Son güncelleme : 24.04.2020 11:02
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 329,74 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalarak 10.336,87 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 5.752 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 azalışla 6.629,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 4.395,16 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 16.762,17 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,0735, sterlin/dolar paritesi 1,2318 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de ve Asya piyasalarındaki satıcılı seyre paralel Avrupa borsalarında da aşağı yönlü hareketin gözlemlendiğini söyledi.
Bugün, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.
10:4998.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 319,48
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.767
En Düşük
97.929
10:496,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
10:497,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4741
10:49386,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 386,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|3.831.365
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|67.099
|% 9,98
|
|ULUUN
|10,61
|26.773.408
|% 9,95
|
|ALKIM
|55,95
|19.945.706
|% 9,92
|
|PINSU
|5,88
|6.059.770
|% 9,91
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|GARAN
|8,00
|161.590.930
|% -0,87
|
|GUSGR
|3,06
|148.034.792
|% 8,51
|
|ASELS
|26,32
|131.422.324
|% -1,72
|
|SASA
|8,85
|124.846.199
|% 1,49
|
|SOKM
|11,36
|124.593.839
|% 6,87
|
|GUSGR
|3,06
|148.034.792
|% 8,51
|
|PETKM
|3,52
|120.514.617
|% 2,62
|
|TSKB
|1,00
|32.229.765
|% 1,01
|
|KARSN
|1,59
|48.415.431
|% 1,27
|
|GARAN
|8,00
|161.590.930
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5572
|8,6001
|% 0,11
|
|Frank
|7,0853
|7,1280
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8462
|1,8555
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,00
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.542
|4,80
|
|Tam
|2.545
|2.608
|4,90
|
|Yarım
|1.240
|1.273
|2,40
|
|Çeyrek
|622
|637
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|21,54
|21,54
|0,21
|
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