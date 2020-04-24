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Avrupa borsaları güne sert satıcılı başladı

24.04.2020 11:02

Son güncelleme : 24.04.2020 11:02
Avrupa borsaları, güne güçlü satıcılı seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer  kaybederek 329,74 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalarak 10.336,87  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 5.752 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 azalışla 6.629,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki  kapanışın yüzde 1,2 altında 4.395,16 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6  değer kaybıyla 16.762,17 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0735, sterlin/dolar paritesi 1,2318  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de ve Asya piyasalarındaki satıcılı seyre paralel  Avrupa borsalarında da aşağı yönlü hareketin gözlemlendiğini söyledi.

Bugün, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı  mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya  devam ettiğini kaydetti.






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