GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

22.04.2020 10:40

Son güncelleme : 22.04.2020 10:40
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer  kazanarak 327 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 artarak 10.338 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.678 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.660 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,2 kazançla 4.366 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 16.613  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2320  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının görece pozitif olmasının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı en aktif kontratın,  açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşmasının ardından 10 dolar sınırına kadar gerilediğini aktaran analistler, Brent petrolün varil fiyatının da  bu gelişmelerle düşüşünü hızlandırarak 17,5 dolardan işlem gördüğünü söyledi.

Öte yandan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hızının yavaşladığına ve  aşı denemelerinin sürdüğüne değinen analistler, gelişmelerin salgında en kötünün  bu ay geride bırakılabileceği ümitlerini artırdığına işaret etti.

Analistler, dün Almanya'da açıklanan ZEW endekslerinin beklentilerin  altında kaldığını  belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven  endeksinin izleneceğini kaydetti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:2498.255
Değişim :  0,65% |  635,69
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.386 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 84,70 121.036 % 10,00  
BIZIM 14,79 38.388.082 % 9,96  
RTALB 13,91 1.844.355 % 9,96  
TKURU 8,52 81.622 % 9,94  
ORMA 4,65 105.318 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5678 8,6108 % 0,22  
Frank 7,1689 7,2121 % 0,05  
Riyal 1,8452 1,8544 % -0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 4,36  
Altın Gr. 378 379 0,39  
Cumhuriyet 2.429 2.488 3,80  
Tam 2.493 2.552 3,90  
Yarım 1.214 1.246 1,90  
Çeyrek 609 623 0,90  
Gümüş.Ons 14,82 14,86 -0,06  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,02  
B. Petrol 17,04 17,04 -2,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru