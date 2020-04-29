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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

29.04.2020 11:00

Son güncelleme : 29.04.2020 11:00
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası`nın faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer  kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 10.846 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.987 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 6.871 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,5 kazançla 4.593 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla  17.790 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2470  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artış  hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli  olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade  etti.

Bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem para  politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin gündemin odağında yer aldığını ve  piyasa beklentilerinin faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde olduğunu  aktaran analistler, yarın da Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararının bekleneceğini  söyledi.

Öte yandan analistler, Fitch Ratings'in dün akşam yayımladığı  değerlendirmede İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinden "BBB-"ye düşürdüğünü,  görünümü de "durağan" olarak belirlediğini anımsattı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalga  olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağını belirtilirken, ECB'nin varlık alımlarının  İtalya'nın salgına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağı, bunun aynı  zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin  yeniden finansmanını hafifleteceği kaydedildi.

Analistler, bugün Fed faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de 1. çeyrek büyüme verisinin izleneceğini bildirdi.




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