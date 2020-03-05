Avrupa borsaları, Uluslararası Para Fonu`nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını açıklamasının ardından güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
05.03.2020 13:32
Son güncelleme : 05.03.2020 13:32
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,56 kazançla 388,5 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 artışla 12.175 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 6.822,6 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 primle 8.923,7 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 5.844 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 artarak 21.954,6 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi ise 1,2901 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söylemesinin pay piyasalarında alımları desteklediğini ifade etti.
Avrupa tarafında bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ocak ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini bildirdi.
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|OYAYO
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|% 14,97
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|BRKSN
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|5.919.339
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|DGATE
|9,45
|68.124.361
|% 13,86
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|AGHOL
|18,33
|51.644.708
|% 11,02
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|GARFA
|5,55
|40.072.859
|% 10,78
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|RALYH
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|21.088
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|YKGYO
|3,09
|42.079.636
|% -7,21
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|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
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|OZBAL
|1,96
|18.335.754
|% -5,31
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|PENGD
|4,58
|12.294.447
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|ASELS
|30,30
|358.641.489
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|THYAO
|11,90
|336.621.583
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|YKBNK
|2,58
|180.993.571
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|GARAN
|10,58
|170.236.293
|% 2,12
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|KARSN
|1,94
|147.934.645
|% 0,52
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|KARSN
|1,94
|147.934.645
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|YKBNK
|2,58
|180.993.571
|% 0,78
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|ODAS
|2,13
|130.131.147
|% 1,43
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|KRDMD
|2,76
|87.577.548
|% 1,85
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|IHLGM
|1,35
|42.717.161
|% 2,27
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,8597
|7,8991
|% 0,81
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|Frank
|6,3759
|6,4143
|% 0,77
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|Riyal
|1,6201
|1,6282
|% 0,33
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,49
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|Altın Gr.
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|322
|1,81
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|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
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|Tam
|2.125
|2.178
|3,54
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|Yarım
|1.027
|1.053
|1,72
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|Çeyrek
|515
|527
|0,85
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|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,01
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|Gümüş Gr.
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|3,37
|0,00
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|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,03
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